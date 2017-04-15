إيسكو ينقذ زيدان ويعزز صدارة الريال في الدوري الإسباني

مدريد - الألمانية | Saturday, 15 April 2017 - 19:11 pm

قاد لاعب الوسط الشاب إيسكو فريقه ريال مدريد لفوز صعب على مضيفه سبورتينج خيخون 3-2 اليوم السبت في المرحلة الـ32 من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب المولينون كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2-2 ولكن إيسكو تقمص دور البطولة في الدقيقة الأخيرة من المباراة وخطف هدف الفوز القاتل للريال.

حيث افتتح المهاجم الكرواتي دوجي كوب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك إيسكو التعادل للريال.

وأضاف ميكيل فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 ولكن بعد تسع دقائق فقط أدرك الفارو موراتا التعادل للنادي الملكي. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة فاجأ إيسكو الجميع بهدف قاتل للريال عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة اليوم بعد تعادله في الجولة الماضية مع اتلتيكو مدريد 1 .1/

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ريال سوسييداد.

وتأزم الموقف بشكل أكبر بالنسبة لخيخون حيث يحل الفريق في المركز الثالث من القاع برصيد 22 نقطة.

وافتقد ريال مدريد جهود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل وداني كارفخال وكايلور نافاس وبيبي ورافابيل فاران.