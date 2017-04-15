فيصل بن تركي: النصر مهره غالي.. ولن أقبل "الواسطة" في قضية خميس

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 23:16 pm

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بأن موقفهم سليم 100% في قضية اللاعب عوض خميس، وأنهم في إدارة النادي لن تقبل الحلول الودية في هذه القضية إطلاقاً.



وعن رغبته في الاستقالة قال: "أتمنى أن يتقدم شخص ويكمل مسيرة النادي، ولكن لا يتوقع أحد أن يأتي ويجد الديون "صفر"، فـالنصر مهره غالي".



وأضاف: "دفعت أكثر من 280 مليون ريال لبناء فريق النصر الحالي بمساعدة من أعضاء الشرف

وعن ديون النادي: "السنة الحالية خفضنا الديون 25%، وكانت الخطة أن نخفضها السنة القادمة 50% والسنة التي تليها 75%".