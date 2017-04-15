ميسي يقود برشلونة للانتصار على سوسيداد في الدوري الأسباني

برشلونة - الألمانية | Saturday, 15 April 2017 - 23:40 pm

واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 3-2 اليوم السبت في المرحلة الـ32 من المسابقة.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني.



وتقمص الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة في صفوف برشلونة وسجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 17 و37.



ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 498 هدفا ليصبح على بعد هدفين فقط من الوصول لحاجز الـ500 هدف.



وتكفل باكو الكاسير بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44 فيما سجل سوسيداد هدفان، الأول جاء بنيران صديقة عن طريق الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 والثاني جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتوقيع خافيير بريتو.



وتجمد رصيد سوسييداد عند 52 نقطة ليبقى في المركز السابع.



وحقق برشلونة فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين الأولى على ملعب ملقا يوم السبت الماضي 2/0 في الدوري الأسباني والثاني على ملعب يوفنتوس الإيطالي 3/0 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وسجل برشلونة فوزه الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم.