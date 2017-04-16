أباتشي الهلال بطل النخبة

جدة ـ علي العمري | Sunday, 16 April 2017 - 00:00 am

توج عبد الهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، فريق الهلال ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد ـ يرحمه الله ـ للنخبة للكرة الطائرة والميداليات الذهبية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1 ـ 3 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة الهيئة العامة للرياضة في محافـظة جدة، ليـضم البطولة إلى الدوري الممتاز الذي حققه الأسبوع الماضي.

جاءت نتائج الأشواط: 18 ـ 25 ، 18 ـ 25 للهلال، وكسب الأهلي الشوط الثالث 20 ـ 25، وفي الشوط الرابع تمكن الهلال من الفوز 18 ـ 25، وحقق الأهلي المركز الثاني والميداليات الفضية، والاتحاد المركز الثالث والميـدالـيات البرونزية بعد فوزه على الترجي 1 ـ 3، جاءت نتائـج الأشواط: 23 ـ 25، 21 ـ 25 25 ـ 22، 19 ـ 25 للاتـحـاد، وحصل الترجي على المركـز الرابع والميداليات البرونزية.



تألق أزرق

جاءت مــواجهـة الهلال والأهلي قــوية وسريعــة، ونجح الهلال بفرض سيطرتـه على مجريات الشوط الأول مستوى ونتيجة، بعدما تقدم بفارق كبير 1 ـ 8، وكان المعـد خليل حجي في أفضل حالاته، من خلال تنويع الكرات من مركز 3و4، وتألق الثنـائي أحمد البخيت والمحترف إيزو في حصد العديد من النقاط، إضافة إلى إجادة استقبال الكرة الأولى التي كانت مفتاح الفوز لينهي الشوط 18 ـ 25.

وواصـل الهـلال تـألـقه في الشوط الثاني، مستغـلاً الأخطاء والارتباك الذي ظهـر به لاعبو الأهـلي، خـاصة في استقبال الكرة الأولى، وضعف حائط الصد، وسـط تألق جمـيع لاعـبي الهلال بقيادة أحمد البخيت؛ لينتهي هذا الشوط لمصلحة الهلال 18 ـ 25.

وفي الشوط الثالث، عاد الأهلي بقوة للمباراة بعد خروج محترفه فـلاديمـير، الذي لم يقدم ما يشفع له، إضافة إلى تراجع مستـوى الـهلال، ويـنـهي الـشـوط لمصلحته 20 ـ 25.

شوط الحسم

في الــشـوط الــرابع، عاد الهلال بقوة من خلال الجمـاعية التي ظـهر بـها اللاعــبون، وكـان الـتـقـدم لمصلحته في أغلب النقـاط، حيث تقدم بفارق كبير 12 ـ 16 ثم 13 ـ 19، هذا الفارق شكل ضغـطـًا على لاعــبي الأهلي وسط الأخطـاء التي وقع فيها لاعبوه، ويواصل الهلال تقـدمه حتى أنهى الشـوط لمـصـلحـته 18 ـ 25؛ ليحرز اللقب ويضيفـه لبطولة الدوري.