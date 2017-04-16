الحايكي يتوج بلقب الإسكواش
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 00:00 am
حقق إلياس الحايكي لاعب نادي الصفا، لقب بطولة المملكة للنخـبة للعبة الإسكـواش تحت 15 عاماً، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض، خلال الفـتـرة من 13-15 من شهــر إبريل الجاري بمشاركـة 25 لاعباً.
وسلم خالد السعــد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب إلياس الحـايكـي، فيما تسلم عبدالإله أبو رقة صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال الميدالية الفضية ومكافأة مالية.
ونال زميلـه أسامــة العتيـبي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل عبــدالإله مشاط لاعـب نادي الاتفـاق على المركز الرابع، حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.