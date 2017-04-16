شدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أن ناديه سيصعد قضية عوض خميس إلى الاتحــاد الدولي "فيفا" ما لم يكن القرار مرضٍ بالنسبة للنصر مشيرا إلى أن موقف ناديه سليم، وقال: "لن نقبل أي حل ودي لأن موقفنا سليم في قضية عوض