اليوم.. انطلاق برنامج تحدي المدارس في الرياض

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 00:00 am

تطلق الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية، اليوم الأحد برنامج تحدي المدارس في مدارس المملكة بالعاصمة الرياض، الذي يستمر إلى الخميس المقبل.

ويعد البرنامج أحد مبادرات الرياضة المجتمعية التي أعدتها إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة لتنفيذها في عدة مناطق، ويهدف برنامج تحدي المدارس الذي سيقام في مدن الرياض والأحساء وجازان وجدة وتبوك لتنمية مهارات وقدرات الطلاب البدنية والرياضية والفكرية، بالإضافة إلى تعزيز روح التحدي والمنافسة بين الطلاب وتنمية قدراتهم وتكريس مفهوم الروح الرياضية التنافسية الأخوية، إلى جانب التوعية بأهمية الرياضة لصحة الطلاب، وذلك من خلال إقامة مسابقات رياضية متنوعة وحديثة، حيث سيشارك يومياً في برنامج تحدي المدارس الذي ستستضيفه خمس مدارس، وتشارك فيه كذلك ٧٥ مدرسة زائرة، و١٥٠ طالباً بشكل يومي، و٩٠ طالباً من ثلاث مدارس زائرة كل يوم.

وقد أنهت إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة الترتيبات كافة لبرنامج تحدي المدارس، الذي سيشهد حضوراً لمسؤولين في الهيئة وإدارات التعليم، بالإضافة إلى حضور عدد من نجوم رياضة كرة القدم.