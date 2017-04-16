فيصل بن تركي: سنطرق أبواب “فيفا”

| Sunday, 16 April 2017 - 02:17 am

شدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أن ناديه سيصعد قضية عوض خميس إلى الاتحــاد الدولي "فيفا" ما لم يكن القرار مرضٍ بالنسبة للنصر مشيرا إلى أن موقف ناديه سليم، وقال: "لن نقبل أي حل ودي لأن موقفنا سليم في قضية عوض خميس، ونثق بالاتحاد السعودي ولكن نتمنى منهم إنصاف النصر والتفكير في سمعة الكرة السعودية من الآن حتـى لا نضطر للبحث عن حقــوق النادي عــن طريق الفيفا".

وبين رئيس نادي النصر أنه لا يمكن أن يقبل الأمير مشعل بن سعود ولا إدارة النصر الحالية أن يسلم النادي للهيئة العامة للرياضة قائلا: "مـن يرغبون برئاسة النصر عليهم بتقديم أنفسهم لرئاسة النادي" .

وأكد الأمير فيصل بن تركي أن الديون خفض منها 25 % مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في نهاية الموسم عن كافة الديون.

وأضاف: "لدينا حالياً فريق بطل ويتواجد ثمانية لاعبين بالمنتخب وهؤلاء النجــوم لم نحضرهــم بالمجــان والفريق بني بتعب وجهد ومبالغ كبيرة بمشاركة من أعضاء شرف النادي".

وأوضح الأمير فيصل بن تركي بأنه منذ تولية رئاسة النادي دفع 280 مليون ريال، مشيرا إلى أن رئاسة النصر مهرها غالٍ وقال: "الأندية الأخرى يتولى أشخاص إدارة النادي رغم الديون المتراكمة ولا نشاهد منهم التحجج بالديون ويعملون من أجل الكيان فقط".

وأكد رئيس النصر أن إدارة ناديه وضعت خطة من أجل إنهــاء الديون المستحقة على النادي من خلال نسب متفاوتة حيث تكون السنة الأولى بعد عودتي لرئاسة النادي بـ ٢٥ ٪‏ والموسم المقبل ٥٠ ٪‏ والتي تليها ٧٥ ٪‏ .

وقـــال: "أتمنى أن يتقدم أحد خلال الفترة المحددة وفي حال لم يترشح أحد لإدارة النصر سيكون لكل حادث حديث ولكن رغبتي واضحه وصريحة بالاستقالة" .

وكشف الأمير فيصل بن تركي أنه في الموسم الماضي تقدم بالاستقالة ولم يتقدم أحد ورشحت نفسي من جديد ولم أتمسك بمنصبي ولكني لن أترك النصر للهيئة مهما حدث.