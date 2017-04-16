النصر يستعيد “الثاني”

تغطية - عبدالغني عوض - حواس العايد | Sunday, 16 April 2017 - 00:00 am

ـ الدقيقة (6) تسديدة أولى لإيفان توميتشاك يشتتها دفاع التعاون.

ـ الدقيقة (10) تمريرة خطيرة يخطئها محمد السهلاوي.

ـ الدقيقة (12) تسديدة قوية من فيكتور أيالا يشتتها مدافعو التعاون إلى ضربة زاوية.

ـ الدقيقة (14) فايز السبيعي ينقذ هدفاً محققا للنصر عن طريق مهاجم النصر محمد السهلاوي.

ـ الدقيقة (16) محمد الصيعري يسدد كورة صاروخية تسكن شباك وليد عبدالله مسجلا الهدف الأول للتعاون.

ـ الدقيقة (25) أيالا يسدد كرة قوية تمر بسلام على مرمى التعاون.

ـ الدقيقة (28) تشهد أول بطاقة صفراء كانت من نصيب أيالا لتعمده الخشونة مع إبراهيم الزبيدي.

ـ الدقيقة (34) أول بطاقة صفراء للاعب التعاون عبد الرحمن البركة.

ـ الدقيقة (41) جوميز مدرب التعاون يستدعي جهاد الحسين بجوار خط التماس لتنفيذ بعض التعليمات.

ـ الدقيقة (47) مشاركة حسن الراهب عوضا عن الكرواتي إيفان توميتشاك.

ـ الدقيقة (48) نزول سعيد الدوسري بديلا لجهاد الحسين.

ـ الدقيقة (50) أيالا يعيد النصر إلى المباراة من جديد بعد أن نجح في إدراك التعادل بعد تسديدة قوية سكنت شباك فايز السبيعي.

ـ الدقيقة (56) أحمد الزين يهدر فرصة سهلة للتهديف لمصلحة التعاون.

ـ الدقيقة (60) تشهد عودة محمد السهلاوي للتسجيل في الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب طويل لينجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة يحيى الشهري.

ـ الدقيقة (69) وليد عبد الله يتصدى لرأسية عبد العزيز الشريد ويمنع التعاونيين من تعديل النتيجة.

ـ الدقيقة (80) انفراد تام لأحمد الزين نحو مرمى النصر يسددها في جسم وليد عبد الله ويهدر هدف التعادل لفريقه.