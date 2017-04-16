كارتيرون: لا أحد يهزمني في الدوري

| Sunday, 16 April 2017 - 02:24 am

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبو فريقه أمام التعاون، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا عطاء مميزا داخل المستطيل الأخضر استحقوا من خلاله النقاط الثلاث. وأضاف: "المباراة كانت صعبة وفريق التعاون قدم مستوى جيدا، وكانت لدينا ردة فعل جيدة ومميزة بعد أن تأخرنا بالنتيجة"، كاشفاً عن سر تغير الأداء في الشوط الثاني بقوله "بين الشوطين كنت غاضباً جداً من النتيجة وقلت للاعبين أنتم تستحقون الاحترام لذا يجب أن تلعبوا وتستمتعوا داخل المباراة".

وأكد مدرب النصر أن فريقه يمر بمرحلة حساسة قائلاً " نحن الآن في مرحلة حساسة من الدوري فالثبات بالتشكيل كان مهما، فأحياناً قد يسأل لدي الراهب الذي استطاع تغيير نتيجة المباراة الماضية لماذا لم أبدأ به في التعاون.

وأبدى المدرب رضاه عما قدمه مع الفريق رغم خسارة البطولتين قائلاً: "لم ننهزم في الدوري منذ إشرافي حتى الآن كان ترتيبنا الرابع والآن الثاني يجب أن ننظر بشكل تفاؤلي ونعطي الانطباع الذي يرضي جماهيرنا". ومن جانبه أكد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن خروج المحترف السوري جهاد الحسين بين شوطي المباراة قلب موازين قوى المباراة لمصلحة النصر وقال: " بدأنا المباراة ونحن منظمون بشكل مميز، وأغلقنا المساحات على النصر حتى أنه لم يقدر على اختراق دفاعاتنا واستغللنا المساحات وسجلنا الهدف الأول وكنا طوال الشوط منظمين إلا أنه في النهاية حدثت لجهاد الحسين إصابة فطلب الخروج، وكنا الشوط الثاني مركزين وكدنا أن نحقق الثاني".