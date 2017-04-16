النجعي: تفكيرنا في المركز الثاني

| Sunday, 16 April 2017 - 00:00 am

أكد سامي النجعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن فريقه قدم مباراة جيدة المستوى نجح من خلالها بالخروج بالثلاث نقاط.

وأضاف: "الجميع يعلم أن الفريق تعرض لتذبذب في المستوى بعد خسارة كأس ولي العهد والخروج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذا عامل مؤثر لأي فريق تعرض لنفس ما تعرض له النصر.. وفي مباراة الاتحاد الأخيرة خرجنا بتعادل في آخر الدقائق وأمام التعاون استطعنا الفوز وإن شاء الله نسعى للحفاظ على وصافة الدوري حتى آخر جولة".

ووصف النجعي مباراة فريقه المقبلة أمام الباطن بالصعبة كونها على ملعب الباطن مشيرا إلى أن النصر سيدخل المباراة بحثا عن الفوز فقط وإسعاد جماهير النصر الغالية على قلوبنا في منطقة حفر الباطن وفي كل مكان.