رئيس الاتحاد السوري : السومة سيدعم المنتخب في بقية تصفيات المونديال

دمشق ـــ أ ف ب | Sunday, 16 April 2017 - 13:03 pm

أكد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية في سوريا) ان اللاعب السوري عمر السوما مهاجم الأهلي السعودي سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وأكد جمعة لوكالة فرانس برس بأن السوما ابدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا وقال "منتخب سوريا للجميع والسوما أحد اللاعبين المميزين وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب".

وأضاف جمعة بان اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخرا لصفوف المنتخب "لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي تمت مع السوما بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقا مقربا له".

وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السوما للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال بيد أن اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب.

يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا وله 8 نقاط وبقيت له ثلاث مباريات مع الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.