الصين تحذر باولينيو وتطالبه بالابتعاد عن إعلانات المراهنات

هونج كونج ــــ رويترز | Sunday, 16 April 2017 - 13:22 pm

وجهت السلطات الرياضية في الصين تحذيرا إلى لاعب الوسط البرازيلي الشهير باولينيو وطالبته بإنهاء أي علاقة بينه وبين شركة مراهنات أجنبية كما ناشدت جميع لاعبي الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم "بالحرص على الظهور بصورة مشرفة".

وجاءت هذه التحذيرات بعد ظهور باولينيو الذي يلعب حاليا لبطل الصين قوانغتشو ايفرجراند في إعلان لشركة مراهنات تتخذ من الفلبين مقرا لها إلى جانب الممثلة والعارضة تسوكاسا اوي التي شاركت في العديد من الأفلام الإباحية في اليابان.

ولا تسمح القوانين الصينية بالمراهنات أو الأفلام الإباحية ومن ثم أصدر الاتحاد الصيني لكرة القدم بيانا حذر فيه باولينيو نتيجة هذا الإعلان.

وجاء في البيان "بناء على تحقيق تبين أن اللاعب ظهر في الإعلان بإرادته ولم يبلغ النادي بذلك."

وأضاف البيان "انتقد قوانغتشو ايفرجراند باولينيو وطلب منه وقف نشاطه في الإعلانات مع شركة المراهنات فورا منعا لأي أنشطة مماثلة مستقبلا."

وكان باولينيو انضم إلى النادي الصيني قادما من توتنهام هوتسبير الانجليزي في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو (14.85 مليون دولار) قبل نحو عامين.

وبعد ذلك تعاقدت الأندية الصينية مع الكثير من اللاعبين والمدربين البارزين أملا في تطوير وتحسين مستوى اللعبة في الدولة الأكبر سكانا على مستوى العالم.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم إنه يتعين على الوافدين الالتزام بقوانين البلاد.

وأضاف الاتحاد "نأمل أن يحترم اللاعبون المحترفون اللوائح والحرص على الالتزام بها كما نأمل أن يحترم اللاعبون مسيرتهم المهنية."

وأكد الاتحاد "ونحن هنا أيضا نحث اللاعبين المحترفين على الحرص على الظهور بصورة مشرفة وتبني مواقف إيجابية والحرص على وجود بيئة كروية صحية نظرا لاهتمام الشبان بتصرفات اللاعبين وتقليدها."