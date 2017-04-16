الاتحاد يرغب في الإبقاء على التشيلي سييرا

جدة ـــ الألمانية | Sunday, 16 April 2017 - 13:50 pm

دخل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة مع المدرب التشيلي لويس سييرا، لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة

ويرغب مسئولو الاتحاد في الإبقاء على سييرا، بعد نتائجه الجيدة مع الفريق منذ توليه الإدارة الفنية.

وتوج الاتحاد بلقب كأس ولي العهد على حساب النصر تحت قيادة سييرا، وفي دوري المحترفين يحل الفريق ثانيًا برصيد 48 نقطة علمًا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خصم من رصيده ثلاث نقاط بسبب أزمة مستحقات الأرجنتيني مانسو.