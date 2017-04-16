عادل عزت يستقبل رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي

الرياض - الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 16:14 pm

استقبل عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم صباح اليوم الأحد في مكتبه بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض تشونغ مونغ غيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.



ورحب رئيس الاتحاد السعودي بنظيره الكوري الجنوبي في بداية الاجتماع، منوها بعمق العلاقة التي تربط اتحادي كرة القدم في البلدين الصديقين منذ سنوات عديدة.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص لعبة كرة القدم في البلدين، ومناقشة تفعيل مجالات التعاون بين الاتحادين في النواحي الفنية والإدارية والتطويرية بما يخدم الطرفين.