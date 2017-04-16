نائب رئيس التعاون يقدم استقالته

بريدة - الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 17:33 pm

تقدم فيصل أبا الخيل نائب رئيس نادي التعاون باستقالته من مجلس ادارة النادي، وعلل أبا الخيل الاستقالة بظروفه العملية والخاصة التي شرحها للمجلس التنفيذي ولرئيس النادي محمد القاسم ومؤكداً أنه سيظل قريباً من النادي ورهن إشارته وخدمته في أي وقت وفقاً لما نشر على حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، .



من جانبه شكر القاسم بأسمه وإسم جميع التعاونيين أبا الخيل على مجهوداته الكبيرة والخدمات الجليلة التي قدمها للتعاون بكل إخلاص وتفاني متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.