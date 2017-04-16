ليفاندوفسكي يعود أمام ريال مدريد

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 19:19 pm

تدرب هداف بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الأسباني 1-2 يوم الأربعاء الماضي، بشكل طبيعي وذلك للمرة الأولى اليوم الأحد، بيد أنه لم يتم الإعلان عما إذا كان سيلعب أساسياً إياباً.



وقال ليفاندوفسكي في تصريح على موقع النادي في شبكة الانترنت عقب ساعة من التدريبات تحت المطر: "أنا بحالة جيدة، أنا سعيد جداً بمشاركتي في الحصة التدريبية اليوم، كل شىء على ما يرام".

ولم يوضح الفريق البافاري ما إذا كان الهداف الحالي للبوندسليغا الذي تعرض لاصابة في الكتف في 8 إبريل الحالي، سيلعب أساسياً الثلاثاء في مباراة الإياب.



وبسبب إيقاف الأسباني خافي مارتينيز لطرده في مباراة الذهاب، قد يجد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي نفسه محروماً من خدمات ثلاثة لاعبين يشغلون مركز قطب الدفاع. وفي حال كان الأمر كذلك، سيلعب النمساوي دافيد ألابا وجوشوا كيميخ في قطب دفاع النادي البافاري أمام النادي الملكي.