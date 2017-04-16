الشهراني يعود للهلال والدوسري يغيب

الرياض - الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 21:01 pm

تواجد لاعب فريق الهلال سالم الدوسري بعيادة "بوبا" الشريك الطبي لنادي الهلال، نظير تعرّضه لشد بسيط بالعضلة الضامة، وكدمة في مفصل القدم، التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ 23 من دوري المحترفين السعودي.





على جانب آخر تواجد ياسر الشهراني مدافع الفريق الهلالي في النادي العاصمي، وخضع لجلسة علاجية بعد عملية وتر العضلة الامامية التي أجريت له مؤخراً في ليون الفرنسية.