مورينيو يشيد بالثنائي هيريرا ودارميان بعد الفوز على تشيلسي

رويترز - الرياضية | Sunday, 16 April 2017 - 22:55 pm

كال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المديح للثنائي أندير هيريرا وماتيو دارميان بعد "أدائهما الاستثنائي" في الفوز 2-0 اليوم الأحد على فريقه السابق تشيلسي ليشعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال مورينيو بعد الفوز في أولد ترافورد "أعتقد أنه كان أداء استثنائياً لأن المنافس كان استثنائياً فهو المتصدر، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداء قويا".



وأضاف "سببنا للمنافس العديد من المشاكل، مشاكل عندما استحوذنا على الكرة ومشاكل عندما استعدنا الكرة لأننا لعبنا بتركيز وسرعة وقوة في انتقالنا للهجوم، أنا سعيد جداً".



وأشار مورينيو إلى أن مفتاح الفوز على تشيلسي، الذي تقلص الفارق بينه وبين توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط، هو السيطرة على خطورة إيدن هازارد وبيدرو من العمل خلف دييجو كوستا وأيضاً الفاعلية في الهجمة المرتدة.



وقدم هيريرا، الذي صنع الهدف الأول لماركوس راشفورد وسجل الهدف الثاني، أداء رائعاً في مراقبة هازارد بينما سيطر دارميان على بيدرو وبالتالي لم يسدد تشيلسي أي كرة على المرمى طوال اللقاء.



وقال مورينيو "ربما من الصعب على بعض المدربين العثور على أندير هيريرا لتقديم الأداء الذي قدمه اليوم، ربما من الصعب على بعض المدربين العثور على ماتيو دارميان للعب دوره اليوم".



وتابع "أريد القول إنني كنا مقتنعاً حتى قبل الهزيمة (أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي) أنه ربما يمكن التسبب في مشكلات لتشيلسي عن طريق السيطرة على الثنائي خلف دييجو (كوستا) والسيطرة على الظهيرين لأنهما يتقدمان كثيراً".



وأضاف "المنافس مذهل في الهجمات المرتدة، عندما كان يحاول القيام بهجمة مرتدة كنا دائما نسيطر على هؤلاء اللاعبين".



ومدد يونايتد صاحب المركز الخامس سلسلة بلا هزيمة في 22 مباراة بالدوري مباراة وحافظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وقال مورينيو الذي يملك فريقه مباراة مؤجلة ويبتعد بأربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع "من الطبيعي أن تفوز باللقب إذا لم تخسر 22 مباراة ونحن نعاني لإنهاء الموسم في المربع الذهبي".



وأضاف "الكل يعلم لماذا، لأننا تعادلنا في العديد من المباريات على ملعبنا وندفع ثمن ذلك، لكن هذا شعور جيد عندما تعرف أنك من الصعب أن تخسر مباراة، نكافح حتى النهاية".



وأضاف المدرب السابق لريال مدريد وإنترناسيونالي "نحن بحاجة إلى كفاءة أكثر قليلاً وكفاءات مختلفة في بعض المراكز لجعل التشكيلة أكثر قوة لكن بالنسبة لشخصية الفريق فلدي واحدة من أفضل التشكيلات".