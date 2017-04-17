غرم يدعم الاحتراف بخطاب إبلاغ النصر

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

دعم غرم العمري، وسيط اللاعبين السعودي، لجنة الاحتراف التابعة لإدارة العمليات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمستندات إضافية، بشأن القضية التعاقدية لموكله عوض خميس، لاعب فريق النصر، والذي وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال أولاً، قبل أن يتراجع عنه، ويجدد ارتباطه بناديه النصر.

وحط العمري رحاله في العاصمة السعودية الرياض قرابة الساعة 12:30 من ظهر أمس الأحد، واستقل سيارته الخاصة باتجاه مقر اتحاد القدم، ووصل إليه بحلول الساعة 1:30 ظهراً، حينها التقى بالمهندس طارق التويجري رئيس اللجنة، وسلمه مستندات تدعم موقفه في القضية، قبل أن يصادق على أقواله التي قدمها للجنة هاتفياً يوم الأحد الماضي.

وكانت لجنة الاحتراف أكملت يوم الأحد الماضي عملية ملف جمع المعلومات الكافية من الأطراف ذات العلاقة في القضية، حيث عقدت ثلاث جلسات استماع لمرئيات الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، واللاعب عوض خميس، إلى جانب سلمان القريني أمين عام نادي النصر، وتواصلت مع الوسيط العمري هاتفياً، لظروف وجوده في مدينة ليون الفرنسية، بجانب ياسر الشهراني مدافع فريق الهلال، والذي كان يقضي برنامجاً تأهيلياً، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها أخيراً.

وفضلت لجنة الاحتراف إعادة سماع المكالمة الهاتفية المسجلة لغرم العمري مع طارق التويجري، حينها أقر العمري بكامل أقواله، ووقع على المحضر الخاص به.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن من بين المستندات التي قدمها العمري خطاباً يفيد بأنه أبلغ نادي النصر بتوقيع عوض خميس مع نادي الهلال، والذي جرى في منزل الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، يوم التاسع من فبراير الماضي، وهو ما يعتبره العمري كافياً لعلم النصراويين بارتباط عوض خميس بعقد جديد، قبل التوقيع لناديهم يوم 21 فبراير الماضي.

وتوقعت المصادر ذاتها لـ"الرياضية"، أن تنطق لجنة الاحتراف بقرارها النهائي في القضية خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما تأجل الاجتماع الذي دعا إليه عادل البطي أمين عام اتحاد القدم أعضاء لجنة الاحتراف مع عادل عزت، رئيس اتحاد القدم.

وينتظر أن يعقد أعضاء الاحتراف اجتماعهم مع عزت اليوم الإثنين، حيث يرغب اتحاد القدم في التعرف على موقف اللجنة من القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي طيلة الشهرين الماضيين.

وأضافت المصادر، أن اتحاد القدم أمام أمرين: الأول هو أن يصدر قراره النهائي في القضية خلال الـ48 ساعة المقبلة، والثاني هو طلب بعض المستندات الإضافية لمواصلة دراستها من جميع النواحي.