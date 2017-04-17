الأرض والجمهور.. سلاح الرائد أمام القادسية

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

شدد عبد الرحمن العايد، نائب رئيس نادي الرائد، على أهمية المرحلة المقبلة للفريق الأول في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محدداً بذلك اللقاء أمام فريق القادسية، والمقرر يوم الجمعة المقبل في بريدة، ضمن الجولة الـ 24 لبطولة الدوري.

ويحتل فريق الرائد المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد فوزه 2ـ1 على فريق الشباب، يوم الخميس الماضي في الرياض، لحساب الجولة الـ23.

وقال العايد لـ"الرياضية": "أمامنا مرحلة مهمة، نتطلع إلى مواصلة حصد النقاط، بعد الفوز الأخير على الشباب، وسعياً إلى الانفراد بالمركز الخامس".

وأضاف: "ندرك صعوبة اللقاء أمام القادسية، ولكننا نملك فريقاً مميزاً، وبإمكانه الخروج بالنقاط الثلاث، وخاصة أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا".

ويبدو فريق الرائد من أكثر الفرق حصداً لنقاط المباريات التي تقام على أرضه وبين جماهيره، حيث كسب 22 نقطة من 11 مباراة، بعد فوزه في سبع مباريات، والتعادل في واحدة، مقابل ثلاث خسائر.

ويرى العايد أن فريقه يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري، مشيداً بالجهود المقدمة من عبد العزيز التويجري، رئيس النادي، وعبد الله السبيعي، المشرف العام على الفريق، والتونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وقال في هذا الصدد: "عملت الإدارة على تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين، والحفاظ على استقرار الفريق، وهذا ما أعتقد أنه سبب رئيسي في المستويات المميزة التي ظهر بها الفريق في الجولات الماضية". يشار إلى أن مواجهة الدور الأول بين فريقي القادسية والرائد كسبها الأول بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، مطلع ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الـ 11.