الوظيفة العسكرية تبعد نائب رئيس التعاون

| Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

بريدة ـ عبد المجيد الحجيلان



حالت الوظيفة الرسمية في القطاع العسكري لفيصل أبا الخيل، نائب رئيس نادي التعاون، دون استمراره في منصبه الذي عرفه مطلع سبتمبر عام 2014.

وتقدم أبا الخيل باستقالته رسمياً، وجاء في بيان صدر عن المركز الإعلامي للنادي أمس الأحد أن ظروفاً عملية وأخرى خاصة أجبرت أبا الخيل على تقديم استقالته.

وأشار أبا الخيل إلى أن قرار الاستقالة لا يعني ابتعاده عن النادي، مضيفاً: "سأكون قريباً من الإدارة، ورهن الإشارة، وخدمتهم في أي وقت".

وجاءت استقالة أبا الخيل في ظل بقاء أقل من ثلاثة أشهر على نهاية الفترة النظامية لمجلس الإدارة الحالي، برئاسة محمد القاسم.

وينتظر أن يكشف التعاونيون خلال الأسابيع المقبلة عن مستقبل إدارة ناديهم للسنوات الأربع المقبلة، سواء باستمرار المجلس الحالي، أو إضافة بعض الأسماء الجديدة.

يشار إلى أن أبا الخيل تولى طوال العامين الماضيين عملية إبرام الصفقات المحلية والأجنبية للنادي، وكان خلف التعاقد مع البرتغالي خوزيه جوميز مدرب الفريق الحالي، إضافة إلى البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق.

من جانبه، تقدم محمد القاسم، رئيس التعاون، بجزيل شكره وتقديره لنائبه السابق، مشيداً بالجهود التي بذلها طوال فترة وجوده في المنصب.