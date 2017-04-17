حساب الأهلي شاهد على 30 مليونا

جدة ـ مـاجـد هـود | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

أكد عبد الله شرف الدين، المفاوض الاتحادي، أن من يشكك في دخول شيك الـ 30 مليوناً في حساب نادي الاتحاد لا يعلم شيئاً عن الحقيقة.

وأوضح شرف في حديث خاص لـ"الرياضية" قائلاً: "أنا من رافق أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق ـ رحمه الله ـ إلى مقر الهيئة العامة للرياضة من أجل تسليم الشيك للأمير عبد الله بن مساعد ومثبتة بالصور التي قام حساب الهيئة الرسمي ببثها آنذاك".

وتابع: "الاتحاد يملك حسابين في البنك الأهلي التجاري، وقامت الهيئة بإيداع الشيك في الحساب الثاني بدلاً من الحساب الأول نظراً لوجود عدد من الشيكات التي لم تصرف من الإدارة السابقة من دون رصيد، ولضيق الوقت وبالتالي حتى لا تذهب هذه المبالغ هباء منثوراً".

وأضاف: "أنا من جلب الشيك وأعي ما أقول، وأنا أتساءل كيف استطاع الاتحاد تسجل لاعبين محليين وأجانب، ومقدمات عقودهم، وجدولة العديد من القضايا".

واستطرد المفاوض الاتحادي قائلاً: "يجب على الاتحاديين جميعاً أن يعوا أن الإدارة عملت وحلت العديد من القضايا، وحققنا نتائج ممتازة في الدوري المحترفين السعودي بالإضافة إلى تحقيق كأس ولي العهد".

وأضاف: "الجمعية العمومية ستبين كل صغيرة وكبيرة، حتى تكون الجماهير الاتحادية خاصة والشارع الرياضي عامة على بينة بكل شيء".