أخضر الاحتياجات يفوز بـ 17 ميدالية

| Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

تونس ـ الرياضية



احتل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الرابع في ختام فعاليات ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى "الجائزة الكبرى"، الذي انتظم بالعاصمة التونسية على مدى ثلاثة أيام، إثر حصوله على 17 ميدالية، بينها ست ذهبيات، وتسع فضيات، وبرونزيتان.

وتصدرت تونس المركز الأول بفوزها بـ 72 ميدالية، من بينها 34 ذهبية و21 فضية و17 برونزية، تليها في المركز الثاني المغرب بحصولها على 20 ميدالية، من بينها 8 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، ثم الكويت في المركز الثالث بـ 15 ميدالية بينها 7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.