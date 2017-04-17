عبد الله بن مساعد يتحمل مصاريف 4 حكام

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

تكفل الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بكافة المصاريف والمبالغ المالية للحكام الأربعة عبدالرحمن المالكي، وعبدالله العنزي، وعبدالله مراد، وأحمد فرحان، بعد تعرض المالكي والعنزي ومراد لحوادث مرورية تسببت في تلفيات كبيرة بمركباتهم، أثناء توجههم لتحكيم مباريات في المنافسات المحلية، فيما تكفل بالمصاريف المالية للعملية الجراحية التي أجراها الحكم أحمد فرحان في ركبته بعد إصابة أثناء قيادته لإحدى المباريات.

من جهته، ثمّن محمد سعد بخيت، مقرر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الوقفة الرائعة من الأمير عبدالله بن مساعد، واستجابته السريعة في التكفل بالمصاريف المالية للحكام الأربعة والتي استغرقت 4 أيام، مشيراً إلى أنه يدل على حرصه واهتمامه بتذليل كافة المعوقات والأزمات التي تواجه الحكام، وأشاد بخيت بدور الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً في رئيس الاتحاد عادل عزت، وعادل البطي الأمين العام على متابعتهما وحرصهما على تذليل الصعوبات التي تواجه الحكام.