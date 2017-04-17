ياسر للاعبين: عينكم على الشباب

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

رفع ياسر القحطاني، قائد فريق الهلال، معنويات زملائه اللاعبين، بعد التعادل السلبي أمام فريق الأهلي، أمس الأول السبت في الرياض، ضمن الجولة 23 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن نتيجة التعادل التي أجلت حسم الهلاليين فوزهم بلقب بطولة الدوري، ألقت بظلالها على الحالة النفسية للاعبين في غرفة ملابس ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حينها طالب القحطاني اللاعبين بطي صفحة المباراة، والتفكير جدياً باللقاء أمام فريق الشباب، يوم الخميس المقبل في الرياض، لحساب الجولة 24.

وأضافت المصادر، أن القحطاني (34 عاماً) اجتمع باللاعبين، وأكد لهم أن الأمور لا تزال في متناول أيديهم لحسم عملية فوزهم باللقب الغائب عن خزانة الهلال منذ عام 2011.

ويتصدر فريق الهلال ترتيب بطولة الدوري برصيد 57 نقطة، وبات بحاجة إلى نقطتين لحسم اللقب رسمياً، أو تعثر منافسيه النصر الثاني بـ49 نقطة، والاتحاد الثالث بـ48 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية المنافسة.

‫واستمر وجود القحطاني في ملعب الملك فهد الدولي حتى خروج جميع زملائه اللاعبين، وبقي في سيارته الخاصة حتى غادرت حافلة النادي.

يشار إلى أن القحطاني غاب عن المشاركة في لقاء أمس الأول، بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به، خلال لقاء فريق الهلال أمام ضيفه الوحدة الإماراتي، يوم الاثنين الماضي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.