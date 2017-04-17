الزمالك ينسحب أمام المقاصة

القاهرة ـ السيد خطاب | Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة المستشار مرتضى منصور، ذهاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ملعب بتروسبورت لخوض مباراة مصر المقاصة مساء أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك اتفق مع مجلس إدارة المقاصة على تأجيل المباراة إلى غد الثلاثاء، إلا أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري رفضت التأجيل بسبب ضغط المباريات.

وحضر لاعبو فريق مصر المقاصة إلى الملعب بالإضافة إلى طاقم التحكيم بقيادة محمد فاروق والقنوات التلفزيونية، وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد الموعد المحدد لانطلاق المباراة ولم يحضر الزمالك، مما جعل الحكم يعتبر الزمالك منسحباً وإعلان فوز المقاصة 2ـ0 وفقاً للائحة المسابقة، ومن المنتظر أيضا توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه على الزمالك، بالإضافة إلى تحميله كل تكاليف المباراة والإعلانات وحقوق البث مع خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.