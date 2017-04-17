أخيراً.. “السبشل ون” فاز على “البلوز”

| Monday, 17 April 2017 - 00:00 am

أشعل مانشستر يونايتد صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً 2 ـ 0 على ضيفه تشيلسي أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة التي شهدت أيضا فوز ليفربول على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذ الموسم، عند 75 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، علما بأن الفريقين يمتلكان مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي يسعى للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من خلال التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، إلى 60 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وافتتح النجم الصاعد ماركوس راشفورد التسجيل باكراً لمصلحة يونايتد في الدقيقة السابعة، فيما تكفل أندير هيريرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ووضع يونايتد بهذا الفوز حداً لسوء نتائجه أمام تشيلسي في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار على الفريق اللندني في آخر 12 مباراة بينهما بمختلف المسابقات، والتي شهدت سبعة انتصارات لتشيلسي مقابل خمسة تعادلات، كما ثأر لخسارته 0 ـ1 أمام فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

ويعد هذا هو الانتصار الأول ليونايتد على تشيلسي منذ 28 أكتوبر عام 2012، حينما تغلب 3ـ2 على الفريق الأزرق في بطولة الدوري، كما يعتبر هذا هو الفوز الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في تاريخ مواجهاته مع فريقه الأسبق الذي قاده للتتويج بلقب المسابقة من قبل. من جانبه، أنعش ليفربول آماله في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، بعدما انتزع فوزاً صعباً 1ـ0 من مضيفه ويست بروميتش ألبيون في وقت سابق أمس.