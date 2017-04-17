القبض على مشتبه فيهم بمقتل هينريكيز نجم منتخب بنما

بنما سيتي ـــ د ب أ | Monday, 17 April 2017 - 14:29 pm

كشفت السلطات الأمنية في بنما أنها تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قتل اللاعب اميلكار "ميكي" هينريكيز، نجم منتخب بنما الأول لكرة القدم، الذي لقى مصرعه أول أمس السبت بطلقات نارية بمدينة كولون، التي تبعد 80 كيلومترا عن العاصمة البنمية بنما سيتي.

وضبطت قوات الشرطة المشتبه فيهم، الذين تبلغ أعمار ثلاثة منهم أقل من 18 عاما، وبحوزتهم أسلحة نارية وبنادق.

وكان هينريكيز 33/ عاما/ يلعب ضمن صفوف نادي ارابي يونيدو (الاتحاد العربي) في مركز لاعب الوسط، وكان دائما ضمن قائمة المدرب الكولومبي هيرنان داريو جوميز، المدير الفني لمنتخب بنما الأول لكرة القدم، الذي يحتل المركز الثالث في تصفيات اتحاد الكرة لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" المؤهلة لمونديال روسيا .2018

ولعب هينريكيز مع منتخب بنما 69 مباراة، من بينها مباريات في البطولات القارية مثل بطولتي أمريكا الوسطى والكأسالذهبية، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأصاب خبر مقتل هينريكيز، أثناء جولة له مع أصدقائه، جماهير كرة القدم في بنما بحالة من الغضب والحزن.

ومن جانبه، أدان رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، الحادث وطالب بالكشف عن ملابساته في ظل الحرب المشتعلة بين العصابات الإجرامية في الأحياء الفقيرة، التي تعاني من البطالة والعنف.

وقال فاريلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ندين بشدة مقتل اميلكار هينريكيز، سيتم تحريك جميع القوات إلى كولون للوصول إلى جميع المتورطين".