تنفيذي التعاون يطالب بتجديد الثقة في القاسم

الرياض ــ الرياضية | Monday, 17 April 2017 - 15:41 pm

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد على طلب مجلس إدارة النادي بتقديم الإنتخابات الى هذه الفترة لإعطاء مجلس الإدارة الجديد الوقت الكافي للاستعداد والتجهيز للموسم القادم.



ونشر المركز الإعلامي لنادي التعاون بيانا للمجلس التنفيذي كشف فيه عن اتفاقه مع إدارة النادي الحالية برئاسة محمد القاسم على الترشح لرئاسة النادي لمدة أربع سنوات قادمة.



وجاء في البيان : رغبة من المجلس التنفيذي والشيخ تركي آل الشيخ في استقرار النادي "إدارياً" ولأهمية استمرار العمل التراكمي الذي يسعى الجميع لأن تظهر نتائجه مستقبلاً، عليه فقد أكد “المجلس التنفيذي” بالتفاهم مع الشيخ تركي ال الشيخ و داعمي النادي و شرفييه على أهمية فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة (النادي) للفترة القادمة وفق أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرياضة حيث تنتهي فترة رئاسة الادارة الحالية نهاية الموسم الحالي.



ونوه البيان إلى أنه قد تم الاتفاق مع الإدارة الحالية برئاسة الاستاذ محمد القاسم على الترشح لأربع سنوات قادمة و التعهد بتقديم الدعم الكامل لهم وتزكيتهم في الجمعية العمومية القادمة ، وذلك رغبة من ((رجالات النادي وداعميه )) لاستقرار النادي إدارياً كما يسعى الجميع للاستقرار فنياً.



وختم البيان بشكر رجالات النادي الداعمين وتقديرهم لرئيس مجلس إدارة النادي ” محمد القاسم ” و زملائه باسم كافة محبي وعشاق التعاون على ماقاموا به من جهود وتضحيات كبيرة وما سوف يقومون به بإذن الله في الفترة القادمة لخدمة التعاون ومحبيه على كافة الاصعدة .