لجنة المشاركة الجماهيرية باتحاد القدم تجتمع الثلاثاء

الرياض - الرياضية | Monday, 17 April 2017 - 15:39 pm

تعقد لجنة المشاركة الجماهيرية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أولى اجتماعاتها ظهر الثلاثاء المقبل في أحد فنادق جدة.



وسيُناقش الاجتماع الأول مسؤوليات اللجنة، وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.



وتهدف لجنة المشاركة الجماهيرية لتطوير الأفكار وزيادة المشاركة الكروية في المملكة بالإضافة الى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.



يذكر أن عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد في الأسبوع الماضي أعضاء لجنة المشاركة الجماهيرية، وجاء تشكيلها على النحو الآتي:



1- نزيه بن عبد رب النبي النصر (رئيسًا)

2- د. إبراهيم بن محمد باداود (عضوًا)

3- أحمد بن مازن الشقيري (عضوًا)

4- مجدي بن محمد الصبيحي (عضوًا)

5- يوسف بن علي المجدوعي (عضوًا)

6- سلطان بن محمد الفراج (مقرر اللجنة)