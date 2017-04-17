زيدان: يؤكد غياب بيل عن مواجهة بايرن

مدريد - الفرنسية | Monday, 17 April 2017 - 16:10 pm

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني الاثنين ان الاصابة ستبعد الجناح الويلزي غاريث بايل سيغيب عن مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



ويعاني الويلزي من اصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الذهاب الاربعاء الماضي في ميونيخ عندما فاز فريقه 2-1 وخطا خطوة كبيرة نحو التأهل الى دور الاربعة للمرة السابعة على التوالي (رقم قياسي).



وغاب بايل عن المباراة ضد سبورتينغ خيخون السبت في الدوري المحلي، ويحوم الشك حول مشاركته في "الكلاسيكو" أمام الغريم التقليدي برشلونة الاحد المقبل.



وكان بايل غاب نحو 3 اشهر بسبب اصابة في أربطة الكاحل الايمن خضع على اثرها لعملية جراحية.



وقال زيدان الاثنين ان بايل "عمل جاهدا على العودة الى صفوف الفريق بعد اصابته، لقد كان متحمسا".



وأضاف: "عندما عاد كان يائسا، لانه لا يزال يشعر بانزعاج يمنعه من ان يكون في جاهزا واتمنى ان لا يكون هناك شيء، وفي غضون أيام قليلة يمكن أن يكون معنا مرة أخرى".



وتابع "لن يكون جاهزا لمباراة بايرن لاننا لا نريد ان نخاطر"، مضيفا "آمل في ان يكون معنا امام برشلونة، ولكن علينا ان ننتظر ونرى"،وأشار الى انها "مسألة يجب متابعتها يوما بعد يوم".



يذكر ان ريال مدريد يسعى الى ان يصبح أول ناد ينجح في الاحتفاظ بلقبه القاري منذ 27 عاما عندما حقق ميلان هذا الانجاز عام 1990، كما يأمل من التتويج بلقب الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ 2012.



ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري الاسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، علما انه له مباراة مؤجلة.