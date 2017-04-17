صلة تسوق دوري الأولى بـ 12 مليوناً

الرياض - الرياضية | Monday, 17 April 2017 - 16:30 pm

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية شراكة تسويقية مع شركة صلة الرياضية لمدة أربع سنوات وبقيمة 12 مليون ريال سعودي عن الموسم الواحد.



وجرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الرياض بحضور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وراكان بن حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية.



وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق وتقديم خدمات الرعاية لدوري الدرجة الأولى ، حيث تأتي هذه الاتفاقية دعمًا لاستقرار الأندية ماليًا لتحقيق أفضل النتائج والمستويات.



و قال رئيس الاتحاد عقِب توقيع الاتفاقية "نسير في خطى ثابتة نحو تحقيق عصر ذهبي جديد مرتكزين في ذلك على الدعم اللامحدود من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و نحرص كل الحرص على دعم جميع الأندية في سبيل تعزيز حضورها بشكل أفضل، وكذلك البحث عن سبل التطوير والاستدامة في المستقبل"