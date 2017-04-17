نيمار واثق من انتفاضة ثانية لبرشولنة في دوري الابطال

برشلونة - رويترز | Monday, 17 April 2017 - 17:26 pm

يبدو نيمار مهاجم برشلونة واثقا من أن الفريق الكطالوني يمكن أن يدشن عودة أخرى لا تنسى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ظل سعيه لقلب تأخره بنتيجة 3-صفر في ذهاب دور الثمانية أمام يوفنتوس عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب بعد غد الاربعاء.



ومثلما حدث في الجولة الماضية عندما قلب برشلونة تأخره 4-صفر في مباراة الذهاب ليطيح بباريس سان جيرمان فان العملاق الاسباني سيعول على نيمار لتقديم اداء ساحر آخر اذا اراد بلوغ الدور قبل النهائي.



وسجل اللاعب البرازيلي هدفي برشلونة الرابع والخامس في اياب دور الستة عشر وهيأ السادس ليفوز الفريق 6-1 ويعبر لدور الثمانية بعد فوزه 6-5 في مجموع المباراتين.



واذا ما تمكن برشلونة من صنع المستحيل في دور الثمانية أيضا عقب خسارته في تورينو 3-صفر فانه سيحتاج لوصول الجناح البرازيلي لافضل حالاته.



وسيكون نيمار قد حصل على قسط كبير من الراحة بعد غيابه عن انتصار برشلونة 3-2 على ريال سوسيداد يوم السبت الماضي وهو الاول من بين ثلاث مباريات سيتعرض فيها للايقاف في الدوري الاسباني وتشمل ايضا لقاء القمة امام ريال مدريد يوم الاحد المقبل.



وبعد طرده في هزيمة الفريق 2-صفر امام ملقة وتعرضه لايقاف طويل عقب تصفيقه بسخرية للحكم الرابع فسيكون لدى اللاعب البرازيلي ما يسعى لاثباته في دوري ابطال اوروبا.



وقال نيمار في مقابلة مع محطة اسبورتي انتراتيفو التلفزيونية البرازيلية "يجب ان نؤمن بقدرتنا على القيام بها ثانية.



"في يوم ما ابلغني والدي بشيء لا يزال يدور في ذهني واعتقد انه صحيح. امامنا فريق مختلف هذه المرة الا ان برشلونة لا يزال كما هو. يمكننا القيام بنفس الامر ثانية.

"قمنا بذلك مرة ويمكننا القيام بها ثانية. يجب ان نقدم اقصى ما لدينا. اذا ما مضت كافة الامور على ما يرام فستحدث عودة ثانية.



"اؤمن بفريقي وبقوتنا. كل شيء ضاع (بالفعل) لذا فانه ليس لدينا ما نخسره بل يمكننا الفوز بكل شيء."



وعلى الرغم من ان نيمار سيعود للمشاركة مع فريقه في المباراة فانه من المحتمل ان يلعب الفريق بدون خافيير ماسكيرانو الذي لم يتدرب اليوم بسبب اصابته في ربلة الساق لينضم للغائين منذ فترة طويلة وهما اليكس فيدال ورافينيا.