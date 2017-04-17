القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

أجل العقيد فواز الميمان المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض الرد على استفسار "الرياضية" حول قضية منع مشجع النادي الأهلي من قبل الجهات الأمنية بالدخول بلافتة تحمل عبارة الملكي خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الأهلي والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض السبت الماضي ضمن الجولة الـ٢٣ من دوري المحترفين.

وقال الميمان: قوة المهمات والواجبــات هي المسؤولة عن تنظيم المباراة ونحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة الأسباب حول هذه الحادثة، مطالباً "الرياضية" بمعاودة الاتصال صباح اليوم الثلاثاء وأخذ الرد النهائي حول الحادثة وتفاصيلها.