لم نفقد المعيوف.. والعويس منافس صعب

حوار - أحمد اللوقان | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

في صغره لم يتمن ياسر المسيليم أن يكون لاعباً يمنع الأهداف بل يسجلها، وعندما كبر أحب الموقع الذي تقف فيه قدماه لحظة إطلاق حكم المباراة صافرة البداية.

ياسر المسيليم ابن وارفة الظلال الأحساء، التي ولد فيها ولعب لأول مرة تحت شعار ناديها العتيق هجر، ومنه انتقل للأهلي ناشئاً وترعرع في خضرته ومائه وحنانه حتى شب ووقف أمام الخشبات الثلاث لبوابة بلاده الكروية في أكبر النهائيات القارية، ورغم خسارة بلاده إلا أنه توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

يحب ياسر المسيليم الإيطالي بوفون ويراه مثله الأعلى، ولذلك يقلده في ارتداء ملابسه الرياضية غالباً وفي قصة لحيته وفي بعض حركاته الرياضية أيضاً.

مع الأهلي حقق المسيليم كل البطولات التي لعب عليها، ومع المنتخب الوطني لم يحقق أي بطولة حتى الآن ويأمل أن يبلغ معه المونديال الروسي الصيف المقبل، وهو الذي يذود بشراسة عن مرمى الأخضر منذ بداية التصفيات وحتى الآن.

يتحدث ياسر المسيليم في حواره مع "الرياضية" عن تراجع مستوى فريقه في الموسم الجاري وتخليه عن لقبه الذي حققه في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الاستعداد الضعيف في بداية الموسم، مشيراً إلى أن الأهلي ما زال قوياً ولديه القدرة على المنافسة.

ويتابع الحارس الدولي حديثه معرجاً على المنتخب الوطني، ومؤكداً أن التأهل إلى المونديال الروسي حلم الجميع، وأن الظروف مهيأة لذلك إن شاء الله.

ـ هذا الموسم فريق الأهلي ليس كما كان في الموسم الماضي ما السبب من وجهة نظرك؟

بكل تأكيد التغيير الفني والمدربون والإعداد بداية الموسم لم يكن بالشكل المطلوب وهذا ما انعكس على مستوى الفريق بشكل عام.

ـ ماذا يحتاج الفريق ليعود كما كان من وجهة نظرك؟

الفريق يمتلك عناصر جيدة ومواهب كبيرة، ويحتاج لتدعيمه بعناصر جدد في بعض الخطوط فقط وبحول الله يعود أفضل مما كان في الموسم الماضي، ونسعد جماهيرنا بكل ما يسرهم، وهذا ما نسعى له دوماً.

ـ ما سر تقديمك مستويات مميزة هذا الموسم والموسم الماضي مع الأهلي بعد عودتك للخانة الأساسية؟

الحمد لله هذا توفيـــق من الله أولاً، ومن ثم يعود للتمارين المكثفة والانضباط.

ـ مرت عليك فترة ابتعدت فيها عن اللعب وفجأة عدت وكنت أحد أهم أسباب الحصول على بطولة الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، وبطولة السوبر مطلع الموسم الحالي، أخبرنا ماذا حدث؟

في تلك الفترة كانت لدي إصابة في ركبتي، وكنت وقتها بعيداً عن المباريات والحمد لله على كل حال، والمهم بالنسبة لي أنني عدت بعد ذلك كله.

ـ منذ فترة طويلة لم يتغير مدرب الحراسة في الأهلي هل هذا أمر جيد بالنسبة لكم أو العكس؟

بلا شك الاستمرار على مدرب واحد يزرع الثقة.

ـ ما رأيك بكل صراحة بزملائك أحمد الرحيلي وباسم العطا الله؟

أحمد الرحيلي وباسم العطا الله لديهما الإمكانات التي تبرز موهبتهما، ولكن مع الوقت سيكتسبان الخبرة اللازمة.

ـ فريق الأهلي تعاقد مع الحارس محمد العويس قادماً من الشباب، وسيكون متواجداً الموسم المقبل هل سيسبب لك ذلك حرجاً أو هو أمر محفز لك؟

لا بالعكس هذا يزيد من المنافسة على الخانة.

ـ من وجهة نظرك من هو الأفضل بين الحراس في الدوري السعودي هذا الموسم؟

سأكون معك صريحاً أنا لا أستطيع أن أقيم زملائي الحراس لكن بشكل عام في هذا الموسم، برزت أسماء أكثر من حارس مميز.

ـ هل رحيل المدافع إسامة هوساوي سبب لخط دفاع الأهلي انخفاضاً في مستواه، في العام الماضي استقبلت شباكك عدداً أقل من الأهداف؟

هذا بلا شك، أسامة هوساوي مدافع كبير يمتلك الخبرة والقيادة في الخط الخلفي وهذا ما يجعل خط الدفاع قوياً ومناسباً لكل حارس.

ـ هل سهل لك انتقال عبدالله المعيوف إلى نادي الهلال المنافسة على خانة الحراسة؟

لا أظن ذلك.

ـ ماذا يعني لك أنك الحارس الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وماذا تغير عليكم في المنتخب الوطني ما بين عام ٢٠٠٧ والآن خاصة أنك عايشتها كأساسي؟

بلا شك تمثيل المنتخب فخر لكل لاعب والحمد لله هذا شيء جميل ومنتخب 2007 كان منتخباً جديداً بعناصر شابة

ـ هـــل تـــــرى حظــــوظ المنتخـــــب السعــــــودي قوية للوصول لكاس العالم 2018 بروسيا وماذا تحتاجون للوصول؟

إن شاء الله آمالنا قوية بالتأهل، أمامنا مباراة مهمة أمام المنتخب الأسترالي، وبحول الله نتجاوزها ونظفر بنقاطها ونقترب من التأهل لكأس العالم بروسيا ٢٠١٨م للمرة الخامسة في تاريخ المنتخب السعودي.

ـ ياسر أنت كثير التواصل مع الجماهير في وسائل التواصل هل يسبب لك ذلك حرجاً من أي نوع؟

لا أبداً لا يسبب لي أي إحراج، فأنا أشعر أنني قريب من جماهير الأهلي وهذا واجبي تجاههم.

ـ أمامكم نصف نهائي مسابقة كإس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على تجاوز دور المجموعات والتأهل للأدوار التالية في بطولة دوري أبطال آسيا هل الفريق قادر على عمل شيء مميز؟

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي المتبقي لنا كفريق أهلاوي، من بطولات هذا الموسم المحلية وإن شاء الله سنعمل جاهدين على تحقيقها وبحول الله يحالفنا التوفيق في ذلك وكذلك التأهل آسيويا للمراحل المتقدمة وتحقيق البطولة.

ـ ما المباراة التي أثرت فيك هذا الموسم ولماذا؟

مباراة النصر التي كانت في الدور الأول في الرياض بسبب الإصابة التي تعرضت لها أثناء المباراة.

ـ من أقرب اللاعبين إلى ياسر المسيليم على المستوى الشخصي؟

تيسير الجاسم

ـ الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله، ماذا يعني بالنسبة لياسر المسيليم؟

الأمير خالد بن عبد الله هو والد الجميع في الأهلي، وهو رمز للوفاء والعطاء، ومهما تحدثت عنه فلن أوفيه حقه، فوقفاته مشهودة مع جميع لاعبي ومنسوبي النادي الأهلي، ومهما عملنا فلن نوفيه حق هذا الرجل الكبير، ولا أنسى أيضاً الأمير فيصل بن خالد الذي قدم لنا الكثير وسهل علينا العديد من المصاعب.

ـ كلمة أخيرة توجهها للجماهير الأهلاوية عبر "الرياضية"؟

لن أستطيع أن أصف جماهير النادي الأهلي في هذه الأسطر، ولكنني أتوجه لهم بالشكر على دعمهم لنا هذا الموسم ونعتذر عن أي تقصير حدث هذا الموسم وبإذن الله نسعى لتقديم ما يرضيهم دوماً.