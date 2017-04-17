الاتحاد يحقق ثنائية السلة

ذياب الحجيلي و ماجد هود و علي العمري | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد ببطولة الدوري الممتاز عقب فوزه أمس في المباراة الختامية على فريق النصر 79ـ76 في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين في صالة الهيئة العامة للرياضة "الصالة الخضراء" بمحافظة جدة ليحقق الاتحاد اللقب الـ48 في تاريخ مشاركاته في جميع بطولات كرة السلة.

وسلم الأمير محمد بن متعب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة لاعبي الاتحاد كأس الدوري بعد نهاية المباراة بحضور المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد وحل فريق النصر في المركز الثاني وحصل أحد على المركز الثالث في الدوري.



أحداث المباراة

جاءت البداية قوية من جانب الفريق الاتحادي فظهر لاعبوه أفضل تنظيماً وأداءً في الجانب الدفاعي والهجومي بفضل التفاهم الكبير بين الخماسي محمد حسن والكعبي وتوماس وديشان ومثنى.

ونجح الاتحاد في فرض السيطرة الميدانية على منتصف مجريات الربع الأول وتقدم (14ـ3) وكانت الرميات الاتحادية الخاطئة فرصة النصر للعودة لتقليص الفارق حين اعتمد خماسي النصر السالك والمهنا وستيفن هارد والسلوم وجيرمي على الهجمات المرتدة السريعة (Fast Break) ليتمكن من تقليص الفارق مع نهاية الربع الأول إلى (18ـ15).

ومع بداية الربع الثاني واصل الفريقان اللعب وتبادلا التسجيل وجاءت النتيجة متقاربة رغم تقدم الاتحاد الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة (41ـ33)

ومع بداية الفترة الثالثة تحسن أداء فريق النصر خاصة في التنظيم الدفاعي الأمر الذي أجبر لاعبي الاتحاد على التصويب من خارج المنطقة ورغم ذلك حافظ الاتحاد على الفارق النقطي الذي وصل إلى 10 نقاط، إذ أنهى الربع الثالث اتحادياً (54ـ44).

واستمر الاتحاد في المحافظة على فارق النقاط حتى آخر دقيقتين حين خرج أبرز لاعبيه مثنى المرواني وجابر الكعبي بالخطأ الخامس وكاد لاعب النصر جيرمي الوصول بفريقه للوقت الإضافي إلا أن تصويبته ابتعدت عن سلة الاتحاد لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد (79ـ76) ويضم الدوري إلى الكأس.