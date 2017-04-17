فلاتة: جماهيرنا تستاهل الذهب

ذياب الحجيلي و ماجد هود و علي العمري | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

أعرب أحمد فلاتة إداري الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد عن فرحته بإحراز بطولة الدوري الممتاز بالفوز أمس على النصر في نهائي "البلاي أوف" وقال: "الحمد لله على تحقيق هذه البطولة الغالية وهي الثانية لنا هذا الموسم بعد الفوز بكأس الأمير فيصل بن فهد".

وأضاف: نجحنا في ضم بطولة الدوري إلى الكأس ولم يأت ذلك من فراغ بل بجهد الإدارة برئاسة المهندس حاتم باعشن وأعضاء مجلس إدارته بالإضافة إلى الجماهير الاتحادية التي تساندنا دائماً فهي الوقود الحقيقي في أي بطولة نشارك فيها.