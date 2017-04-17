جروس يحول الثلاثي إلى الدراجات

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

اجتـمع أحمد المـرزوقي رئيس النادي الأهلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبيل بدء الحصة التدريبيـة مساء أمس في ملعب النادي.

وأكد المـرزوقي للاعـبـين خلال اللـقاء الذي استمـر 15 دقيقة تقـريباً على أهميـة المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة التركيز على ماتبقى من منافسات هذا الموسم.

وعلى الصعيد الميـداني، قاد السويسري كريستـيـان جروس مدرب الــفــريــق والفـرنسي لوران مـساعــد المدرب الحصة التدريبية التي جرت في منتصف الملعب، وتم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قاد كل منهما مجموعة بعدهـا قام جروس بتـنـويع بعض التـدريبات الـتـكـتـيـكة قبل أن يجري المـناورات الصغـيرة التي شارك فيها اللاعبون بفاعلية. واقتصرت مشاركة الثلاثي تيسير الجاسم وعبدالفتاح عسيري ومعتز هوساوي على قيادة الدراجة في المضمار، فيما شارك مهـند عـسيري الذي استــدعــاه جروس لمباراة الهلال الأخيرة في التدريبات الجماعية، وظهر إسلام سـراج لأول مرة في تدريبات الفريق بعد غـياب طويل بسبب الإصابة واكتفى بالجري حول الملعب.