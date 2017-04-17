تمارين الوحدة مغلقة قبل الفتح

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سياجاً من السرية على التدريبات أمس، التي أجريت بملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعمرة، وأغلق الملعب أمام وسائــل الإعـلام والجماهير استعداداً لمواجهة الفتح المصيرية بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من دوري المحترفين السعودي.

واستعان الجهاز الفني بماجد الديني وجابر عسيري وبندر الأحمدي ثلاثـي الفريق الأولمبي ومعتز أكجا حارس الشباب، في مران أمس الذي شهد ارتفاع الروح المعنوية بشكل لافت.

وشهدت التدريبات التركيز على الكرات الثابتة، والعرضيات ووضح من خلالها إمكانية الدفع بوليد محبوب للعب في مركز الظهير الأيسر بديلاً من عبد الله الشامخ الذي يغيب عن مباراة الفتح للإيقاف، فيما تأكد غياب الحارس عبد الله السديري لإصابته في ركبته رغم مشاركته في المران وكذلك ياسر الفهمي الذي تغيب عن حضور المران لأكثر من أسبوع.

واعتذر موسى مدخلي عن مران الأمس لظروف خاصة بإذن رسمي من الجهاز الفني، فيما ارتفعت أسهم محمد القثامي للدخول في تشكيلة فريقه مع عودة مختار فلاتة لقيادة خط الهجوم والتي أنعشت حظوظ الفريق وأعادت الأمل للجهاز الفني الذي يعول عليه كثيراً في تسجيل الأهداف.