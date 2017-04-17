القادسية يفقد برناوي ويستعيد الجهني

الدمام ـ حماد الدوسري | Tuesday, 18 April 2017 - 00:00 am

شارك فهد الجهني لاعب الفريق الأول لكرة الـقدم بنادي القادسيـة مع زمـــلائه في الـتـدريـبات أمـس الإثنين بعد شفـائــه من الإصـابة التي غـيـبـته أكثر من شهر، فيما يفتقد الفـريق لخـدمات يـاسيـن برناوي الظهير الأيمن في المباراتين المقبلـتين للإيــقــاف بعد حصـــوله على 9 إندارات متراكمة.

ومـيدانـيا، أدى الفـريق أمس حصة تـدريـبـية بمـلـعب الـنادي بالخبر تحت قيـادة البرازيـلي هيـلو دوس أنجوس مدرب الفريق، استعدادا لمباراة الرائد يوم الجمعة المقبـل في بريدة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل التدريب، شرح أنـجــوس للاعبين في محاضرة مطولة أخطاء المباراة السابقة أمام الاتحاد التي خسرها الفريق 2ـ4 وعرفهم بأهمية المرحــلة الحالـية وتحقيق نقاط مباراة الرائد للابتعاد عن شبح الهبوط.