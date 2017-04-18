المسابقات تحدد موعد فاصلة البقاء والهبوط

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 13:26 pm

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد وآلية مباراة الملحق التي ستقام بين الفريق صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل وصاحب المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى حسب المادة (1/27) من لائحة المسابقات والبطولات.



وستقام المباراتان بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً يتأهل منها الفائز بمجموع المبارتين لدوري جميل والخاسر يشارك في دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي القادم 2017-2018 وذلك وفقاً للمادة (6/13) من نفس اللائحة.



ووفقا لإدارة المسابقات فإن مباراة الذهاب ستقام يوم الخميس الموافق 11 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى فيما سيقام الإياب يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل



ولن تسر الإنذارات الصفراء التي تحصل عليها لاعبي كلا الفريقين على المباراتين بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية في المباراتين .