"المعايشة" تجمع 8 مدربين وطنيين بعدد من المدربين العالميين

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 13:39 pm

شارك عددٌ من المدربين الوطنيين في دورة المعايشة مع مدربي عدد من الأندية الخليجية والعربية والأوروبية، وذلك ضمن البرنامج المعد لدورة رخصة PRO للمدربين الوطنيين الذي يقيمه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وأكد المدير الفني بالاتحاد السعودي لكرة القدم السيد يان فان وينكل أن تجربة المعايشة التي خاضها المدربون تعد نوعًا من التدريب لتحفيز باقي المدربين للحصول على الرخصة الدولية واكتشاف مزيدٍ من ثقافة كرة القدم والتعلم منها ، واصفًا ذلك بالأمر الرائع الذي سيساهم في تطور مستويات المدربين بشكلٍ أكبر، معبرًا عن فخره واعتزازه بمشاركة المدربين في تجربة المعايشة الدولية.



وأضاف: "كما قلت فإن مستقبل كرة القدم السعودية بين أيدي المدربين الوطنيين، وهذا المستقبل يبدو باهرًا كما نشاهد ونلمس من قبلهم".



وتضم قائمة المدربين الوطنيين الذين خاضوا تجربة المعايشة مع الأندية:



1ـ سعد الشهري – نادي لخويا القطري – المدرب جمال بالماضي



2ـ عبد الوهاب الحربي – نادي الغرافة القطري – المدرب الحبيب الصادق



3ـ محمد عيد الدنيش – الجزيرة الاماراتي – المدرب تين كانت



4ـ صالح المحمدي – نادي روما الإيطالي – المدرب اسباليتي



5ـ خالد العطوي – نادي الريان القطري – المدرب مايكل لاودروب



6ـ بندر الاحمدي – نادي الغرافة القطري – المدرب الحبيب الصادق



7ـ مشبب زياد – نادي الأهلي المصري – المدرب حسام البدري



8ـ عباس مرتضى – نادي الغرافة القطري – المدرب الحبيب الصادق