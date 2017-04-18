فاتسكه: دورتموند ليس حالما لكن لا تزال أمامه فرصة

برلين ـــ رويترز | Tuesday, 18 April 2017 - 15:02 pm

قال الرئيس التنفيذي هانز-يواكيم فاتسكه اليوم الثلاثاء إن بروسيا دورتموند، الذي ما زال يشعر بالصدمة من هجوم بالقنابل على حافلة الفريق الأسبوع الماضي، يمتلك فرصة ضعيفة في تعويض هزيمته 3-2 على أرضه أمام موناكو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وقبل أن يتجه فريقه إلى موناكو من أجل خوض مباراة الإياب غدا الأربعاء قال فاتسكه إن دورتموند أدى بالفعل مهمة "فوق مستوى البشر" بعدما لعب في اليوم التالي للهجوم ثم فاز في مباراة بدوري الدرجة الأولى الالماني يوم السبت الماضي.

وأبلغ فاتسكه الصحفيين "لسنا حالمين. نعرف أن فرصتنا ضعيفة لكنها موجودة."

وأضاف "الفريق أدى مهمة فوق مستوى البشر. يمكننا أن نستمد القوة من ذلك."

وهزت ثلاثة انفجارات حافلة دورتموند التي كانت في طريقها للاستاد يوم الثلاثاء الماضي مما تسبب في إصابة المدافع الاسباني مارك بارترا.

وبعد تأجيل المباراة لليوم التالي خسر دورتموند المصدوم 3-2 أمام موناكو واعترف مدربه توماس توخيل بأن فريقه لم يكن مستعدا للعب بهذه السرعة عقب الهجوم.

لكن دورتموند رد بالفوز 3-1 على اينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم السبت.

وضم توخيل إلى تشكيلته سفين بيندر، الذي خرج مصابا أمام فرانكفورت، وماركو رويس الذي هز الشباك في مباراة السبت في عودته من إصابة أبعدته لستة أسابيع.