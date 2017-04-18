اتحاد القدم يبدأ تطبيق تقنية الفيدو اعتباراً من الموسم القادم

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 15:49 pm

أكد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أن اتحاده سيبدأ تجربة تقنية الفيديو المساعدة للحكام بدءًا من الموسم المقبل 2017- 2018 .

واوضح عزت أن استاد الملك فهد الدولي جاهز لإستخدام تقنية الفيديو فيما سيتم التواصل مع هيئة الرياضة لتجهيز بقية الملاعب .

وأضاف : سنختار مباريات في دوري جميل وأيضا كأسي الملك وولي العهد في الموسم المقبل لتطبيق تقنية الفيديو تجريبيا ، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب الحكام على تقنية الفديو في ٦ مباريات تجريبية خلال المعسكر الإعدادي للحكام في الصيف .



من جانبه قال رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي كلاتينبيرغ أن تقنية الفديو ستكون لدى الحكم الرابع ولن نسمح للمدرب أو رئيس النادي أو اللاعبين بمشاهدة الحالات المثيرة عبر الفيديو ، منوهاً إلى أنه لن يتم جلب حكام اجانب في حال تطبيق التقنية .. وسيخضع الحكام السعوديين لدورات تدريب قبل تطبيقها بشكل رسمي .



وأضاف : حددنا 4 حالات لإستخدام تقنية الفيديو وستكون مساعدة للحكم وهو صاحب القرار الاخير



وتنتظم الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد من الاصلاحات التي تهدف لتطوير لعبة كرة القدم .