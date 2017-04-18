رئيس اتحاد الكرة الألماني يرفض مقترح إقامة نهائي الكأس في الصين

برلين ـــ د ب أ | Tuesday, 18 April 2017 - 16:37 pm

قال راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن المباراة النهائية لكأس ألمانيا سيستمر إقامتها في العاصمة برلين ولن تنقل إلى خارج ألمانيا.

وذكر جريندل عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) "إقامة نهائي كاس ألمانيا في مكان ثابت ، وبالتحديد في برلين ، يشكل قصة نجاح رائعة ، فقد أصبحت بمثابة علامة مميزة."

وجاءت تعليقات جريندل بعدما اقترح كاسبر رورستد رئيس شركة التجهيزات الرياضية الألمانية "أديداس" ، إقامة مباراة نهائي كأس ألمانيا في شنغهاي بالصين ، لأسباب مالية.

ورفض جريندل الفكرة قائلا إن الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين ، والذي يستضيف نهائي كأس ألمانيا منذ عام 1985 ، بات بمثابة نسخة ألمانية من استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.