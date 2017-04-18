أنريكي للجماهير: لا تغادروا الملعب عند الدقيقة 80.. سنكرر سيناريو باريس

رويترز - الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 19:41 pm

حث لويس أنريكي مدرب برشلونة جماهير النادي على خلق أجواء حماسية في ملعب نو كامب لمساعدة الفريق على تحقيق انتفاضة أخرى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس هذه المرة.



وأكد المدرب الأسباني أن الفريق سيحاول تسجيل خمسة أهداف مساء غدٍ الأربعاء أمام الفريق الإيطالي الزائر يوفنتوس الذي فاز 3-0 في ذهاب دور الثمانية في تورينو.



وبعد أن عوض برشلونة خسارته 4-0 في ذهاب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان في أكبر انتفاضة في تاريخ دوري الأبطال فإن لويس انريكي يعتقد أن الجماهير يمكنها أن تلعب دوراً لمساعدة الفريق في تحقيق نتيجة مفاجئة أخرى.



وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "إذا سجلنا الهدف الأول فإن جماهير كامب نو ستساهم في تسجيل الثاني وسيأتي الهدف الثالث تلقائيا".



وأضاف "هدفنا هو تسجيل خمسة أهداف، يجب علينا الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، وعندما نتراخى بعض الشيء علينا أن نهاجم من جديد".



وغادرت مجموعة من جماهير برشلونة الملعب عندما كان الفريق الكتالوني متقدماً 3-1 على باريس سان جيرمان في الثامن من مارس الماضي لتغيب عن نهاية رائعة للمباراة إذ سجل الفريق صاحب الأرض ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليطيح ببطل فرنسا خارج البطولة.



وقال لويس انريكي إن على الجماهير أن تبقى في المدرجات حتى النهاية إذ أن فريقه عازم على القتال على اللحظات الأخيرة لقلب النتيجة.



وأضاف "يحدوني الأمل ألا يرحلوا في الدقيقة 80... سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".



وتابع "هؤلاء الذين خاضوا تجربة أمسية باريس سان جيرمان في كامب نو ستتاح لهم فرصة أخرى للاستمتاع بأمسية تاريخية، يجب أن نكون متحدين حتى الدقيقة 95".



وأكد المدرب أن خافيير ماسكيرانو سيعود للعب بعد تعافيه من الإصابة وقال إنه سعيد بقدرة سيرجيو بوسكيتس على المشاركة بعدما غاب عن لقاء الذهاب.



وقال "استعادة (بوسكيتس) نبأ سار".



وأضاف "إنه أكثر اللاعبين الذين يتمتعون بذكاء خططي ولاعب مهم بالنسبة لنا، كلما بذل مجهوداً كان ذلك أفضل بالنسبة لنا".