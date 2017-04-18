اتحاد القدم يجتمع بالشقيري سعياً لتفعيل المسؤولية الاجتماعية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 20:13 pm

عقدت لجنة المشاركة الجماهيرية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمحافظة جدة برئاسة نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وإبراهيم باداود وأحمد الشقيري، ومجدي الصبيحي أعضاء اللجنة، إضافةً إلى عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي المكلف لرابطة دوري المحترفين.



وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام والواجبات المناطة بها اللجنة، إضافةً إلى مهامها وأدوارها والتي تُعنى بزيادة المشاركة الجماهيرية في لعبة كرة القدم وتفعيل الدور الإيجابي والمسؤولية الاجتماعية.



كما استعرضت رابطة دوري المحترفين السعودي عبر مديرها التنفيذي المكلف عبدالعزيز الحميدي خلال الاجتماع تجربة الأندية في المسؤولية الاجتماعية خلال المواسم الماضية، وكذلك أرقام الحضور الجماهيري في المباريات، وغيرها من الأرقام والتقارير.