سامي الجابر يرسم خطة تجاوز الهلال

الرياض - الرياضية | Tuesday, 18 April 2017 - 21:32 pm

يعقد سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مؤتمراً صحفياً يوم غد الأربعاء (5:30) مساءً بمقر المركز الإعلامي بنادي الشباب، بمشاركة اللاعب أحمد عطيف، وذلك للحديث عن لقاء الفريق أمام الهلال يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري جميل للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وعلى صعيد التدريبات أجرى سامي الحابر للاعبين الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب الأمير خالد بن سلطان، وذلك استعداداً للقاء الهلال، واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع الجابر اللاعبين لتطبيق بعض التدريبات الفنية في وسط الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي يرغب تنفيذه في المواجهة، فضلاً عن اختياره للعناصر الأساسية التي ستضمها قائمة التشكيلة، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.