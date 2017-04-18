اتلتيكو مدريد يتعادل مع ليستر ويصعد للمربع الذهبي الأوروبي

لندن - د ب أ | Tuesday, 18 April 2017 - 23:41 pm

تأهل اتلتيكو مدريد الأسباني إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1/1اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية للبطولة.





وتقدم ساول نيجويز بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 26 ثم تعادل جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة 60.





وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو مدريد بهدف نظيف ليتفوق الفريق الأسباني 2 / 1 في مجموع المباراتين.





ومنذ أن تولى كرايج شكسبير تدريب ليستر خلفا لكلاوديو رانييري في أواخر فبراير، فاز ليستر بخمسة من أصل سبع مباريات في الدوري الإنجليزي ليبتعد عن منطقة الهبوط كما وصل الفريق إلى دور الثمانية الأوروبي في أول مشاركة له في البطولة ولكن اتلتيكو وضع حد لهذه المسيرة الرائعة اليوم.





ويتطلع اتلتيكو للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى بعدما وصل الفريق إلى المباراة النهائية في موسم 2013 / 2014 و2016/2015 لكنه خسر في المرتين أمام ريال مدريد.