هاتريك رونالدو يقود الريال إالى دور الأربعة في دوري الأبطال

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 19 April 2017 - 00:24 am

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية "هاتريك" وقاد ريال مدريد الاسباني حامل اللقب إلى حرمان ضيفه بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق الانجاز وقلب خسارته ذهابا على أرضه، فبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه عليه 4-2 بعد التمديد الثلاثاء في إياب ربع النهائي.



على ملعب "سانتياغو برنابيو" وأمام 78 ألف متفرج بينهم نحو 4 آلاف من جماهير بايرن، افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء (53)، قبل أن يرد رونالدو لريال (76) ثم يسجل قائد الأخير سيرخيو راموس هدفا عكسيا (78).





وأكمل بايرن الشوطين الاضافيين بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي ارتورو فيدال، ما فتح المجال لرونالدو باضافة هدف التأهل الثاني في نهاية الشوط الاضافي الاول (104)، ثم تحقيق الهاتريك (109)، قبل ان يختم البديل ماركو أسنسيو المهرجان (112).





وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف في دوري الابطال.





وكان النادي الملكي المتوج بـ11 لقبا في المسابقة الأوروبية (رقم قياسي)، آخرها العام الماضي، فاز في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" 2-1، بفضل ثنائية رونالدو في الشوط الثاني ايضا.





واستمرت عقدة بايرن أمام الأندية الإسبانية في السنوات الأخيرة، وذلك بعد اقصاء النادي البافاري من نصف النهائي أمام ريال مدريد (2014) وبرشلونة (2015) وتلتيكو مدريد (2016).